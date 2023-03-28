Подмосковье 28 марта 2023, 14:53 Задолженности по зарплате на 16,5 миллиона рублей выплатили в Подмосковье за февраль Министерство социального развития Московской области

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Сотрудники предприятия в Жуковском получили долги по зарплате на общую сумму 16,5 миллиона рублей в феврале. В правах восстановили 75 рабочих.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, задержка зарплаты на предприятии длилась четыре месяца. Выявить незаконные действия работодателя удалось в конце года – тогда долг составлял 56,2 миллиона рублей. После этого сотрудники частично получили зарплату, а в феврале задолженность полностью погасили.

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«С начала года больше трех тысяч работников Подмосковья восстановили свои права на оплату труда на сумму более 100 миллионов рублей», - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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