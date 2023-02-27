Подмосковье 27 февраля 2023, 13:23 Задолженности по зарплате для 2 тысяч человек погасили в Подмосковье с начала года

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В начале года свыше 2,5 тысячи человек восстановили в правах на оплату труда в Подмосковье. Сотрудники двух предприятий получили свыше 50 миллионов рублей, сообщили в Минсоцразвития региона.

Как рассказали в министерстве, работникам выплатили долги по заработной плате. Проблему восстановления специалистов в правах ежемесячно прорабатывают в оперативном штабе.

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