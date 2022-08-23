Задолженность жителей Подмосковья за ЖКУ снизилась почти на 700 миллионов рублей за год
Задолженность жителей региона за коммунальные услуги снизилась на 0,7 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии по урегулированию долгов за топливно-энергетические ресурсы.
Глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин отметил, что задолженность УК перед теплоснабжающими организациями снизилась на 1,5 миллиарда рублей по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом долги ЖКХ снизились на 0,8 миллиарда, а жителей — на 0,7 миллиарда.
Александр Самарин сказал, что платежную дисциплину держат на контроле.
«Результаты данной работы позволят снизить риск ограничения поставки ресурсов и, соответственно, недопущения внепланового отключения горячего водоснабжения жителям Подмосковья», — подчеркнул он.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что благодаря льготному займу в регионе проведут масштабную реконструкцию котельных и очистных сооружений.