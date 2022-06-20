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    20 июня 2022, 15:32

    Задолженность за ЖКУ жителей Подмосковья снизилась на 300 миллионов рублей с начала года

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Долги жителей области по ЖКУ снизились на 300 миллионов рублей с начала 2022 года. Об этом сообщил глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин.

    Задолженность за ЖКУ жителей Подмосковья снизилась на 300 миллионов рублей с начала года

    На заседании межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по неплатежам обсудили вопросы дисциплины потребления. С докладами выступили главы муниципалитетов, имеющих низкие показатели по оплате ресурсов. Так, задолженность за топливно-энергетические ресурсы по основным поставщикам газа, электроэнергии и теплу снизилась на 1,4 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом. При это долги жителей области за ЖКУ снизились на 300 миллионов с начала этого года.

    «Министерство энергетики Московской области держит на постоянном контроле вопрос платежной дисциплины за потребленные ТЭР. Результаты данной работы позволят снизить риск ограничения поставки ресурсов и соответственно недопущения внепланового отключения горячего водоснабжения жителям Подмосковья в летний период», — подчеркнул Александр Самарин.

    Также глава Минэнергетики подчеркнул, что в этом году улучшилась ситуация с отключением котельных из-за долгов. Таких объектов стало заметно меньше по сравнению с прошлым годом.