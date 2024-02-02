Подмосковье 02 февраля 2024, 14:36 Задолженность основных поставщиков по энергетическим ресурсам снизилась на 3% в Подмосковье Unsplash

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Министерство энергетики Московской области провело очередное заседание межведомственной комиссии. В ходе мероприятия обсуждалось урегулирование задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) в сфере коммунального комплекса Подмосковья.

Участники заседания подвели итоги 2023 года и пришли к выводу, что в прошлом году задолженность за ТЭР по основным поставщикам снизилась на 3% по сравнению с 2022 годом. При этом рост отгрузки за декабрь 2022 года — ноябрь 2023 года по основным поставщикам ТЭР составил 7%.

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В ходе совещания отмечено, что вопрос задолженности по тепловой энергии тесно связан с неплатежами населения за ЖКУ и необходимостью проведения эффективной претензионно-исковой работы.

По результатам работы МВК, главам муниципальных образований Московской области и Министерству энергетики Подмосковья выданы четкие поручения для обеспечения положительной динамики в решении проблемы неплатежей за тепловую энергию в следующем периоде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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