Задержаны организаторы незаконной свалки в Ленинском округе Подмосковья

Совместный рейд близ деревни Жабкино Ленинского городского округа Подмосковья провели сотрудники Минэкологии и Главного управления содержания территорий. Поводом стала оперативная информация о попытках организации незаконной свалки. Сведения подтвердились, на место выехала полиция.

Об этом сообщили в Министерстве экологии Московской области.

«Участники рейда застали на месте водителей, которые перевозили строительные отходы и грунты без оформления электронного талона. Один из них в этот момент уже сбрасывал мусор», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам руководителя ведомства, общая площадь незаконного размещения составила около двух гектаров. В отношении всех задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях. Спецтехника отправлена на штрафстоянку.

Министр также напомнил, что в Подмосковье для борьбы с незаконными свалками и вовлечениями отходов во вторичный оборот создана система обращения со строительными отходами. Она уже дает результаты, отметил глава ведомства. В 2021 году в регионе выявили 2231 свалку — это на 55% меньше, чем годом ранее.

С 1 июня 2021 года транспортировать строительные отходы в Московскую область можно только при условии оформления электронного талона.

Ранее в Минэкологии сообщили о том, что в Подмосковье подписан контракт на рекультивацию полигона «Сафоново». Скоро начнутся работы.