14 февраля 2023, 23:31
Педагоги и представители церкви провели встречу в школе № 1 в Апрелевке
В апрелевской школе № 1 прошла встреча работников образования и священнослужителей из разных округов Подмосковья. В регионе в 2022 году количество классов, выбравших предмет «Основы православной культуры», выросло с 45 до 60 процентов по сравнению с 2021 годом, сообщила замминистра образования Московской области Елена Михайлова.
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Замминистра обратилась к педагогам с призывом не относиться к предмету формально, не гнаться за количеством мероприятий, а пропускать работу через сердце.
С первого сентября в школах региона действует программа «Задай вопрос священнику». Школы выбирают священников, которые проводят особые уроки, где ученики могут задать вопросы на волнующие их нравственные темы — о ценностях, социальном неравенстве, Родине и многом другом.
Ранее губернатор Воробьев рассказал о строительстве школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада».
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