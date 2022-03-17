Подмосковью очень нужны хорошие специалисты. Любой, кто обладает компетенцией и умеет делать работу хорошо, всегда нарасхват, в том числе агрономы. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал во время поездки в агрокомплекс Каширы.

«Никто не знает, что ждет нас впереди в плане разных вызовов и сложностей, но я думаю, что мы способны пройти разные этапы, и будет все нормально», — подчеркнул глава региона.

Говоря о работе комплекса, он отметил, что на результат работы и урожайность влияет множество факторов, в том числе и температура, солнечные дни.

«Наша задача, задача власти — заботиться, разные программы реализовывать для тех, кто очень важен для нас», — сказал Воробьев. Он отметил также важность поддержки медицины, IT-сферы, научных работников.

«Потому что без инноваций, без технологий всегда будешь отставать. Наша ключевая задача — создать условия для того, чтобы вы творили, раскрывались, совершенствовали свое ремесло», — добавил губернатор.