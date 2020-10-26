До конца года в Подмосковье планируют ввести в эксплуатацию еще 36 многоквартирных домов. В общей сложности будут выданы пять тысяч ключей, заявил губернатор Андрей Воробьев по итогам встречи с зампредом правительства России Маратом Хуснуллиным.

«Мы активно работаем с федеральным правительством, чтобы решить проблему всех дольщиков Подмосковья до 2023 года, как поручил наш Президент. Наша задача — достроить как можно больше проблемных объектов или сделать так, чтобы люди получили справедливую компенсацию», — написал в Instagram Андрей Воробьев.

Марат Хуснуллин по итогам встречи также отметил, что решение проблем дольщиков стало ключевой темой на встрече с губернатором Подмосковья.

«Одно из ключевых направлений нашей работы, которое определил президент — это решение проблем дольщиков. <…> До конца 2020 года в Московской области планируют ввести в эксплуатацию еще 36 многоквартирных домов и выдать почти 5000 ключей, а в целом в регионе проблема дольщиков будет решена за три года!» — отметил в Instagram Хуснуллин.

На встрече с президентом Владимиром Путиным в августе Андрей Воробьев говорил, что проблемы с долевым строительством возникли 20 лет назад. С 2000 по 2015 годы в регионе было более 100 тысяч обманутых дольщиков. К августу 2020 года были решены проблемы 80 тысяч из них. Угрозы появления новых обманутых дольщиков Подмосковья больше нет.

В прошлом году жилье получили 19 тысяч дольщиков. В 2021-м область не намерена снижать темп.