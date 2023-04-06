Подмосковье 06 апреля 2023, 08:49 «Задача — быть в партнерстве». Воробьев — о поддержке врачей в Подмосковье Губернатор Воробьев рассказал о важности поддержки врачей в Подмосковье

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Меры поддержки врачей действуют в Подмосковье. Для работников системы здравоохранения создают комфортные условия работы и жизни. О заботе о медиках в эфире радио Sputnik рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Система здравоохранения Подмосковья получила серьезный толчок в развитии во время пандемии коронавируса, отметил глава региона. За это время увеличили число бригад скорой помощи, многие процессы оцифровали, а также заработал телемедицинский центр. Кроме того, в регионе ведут большую программу капитального ремонта и модернизации больниц. Переоснащения требуют свыше 100 учреждений области, отметил Воробьев.

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По мнению губернатора, одним из важных направлений развития стала поддержка врачей.

«Наша задача — быть в партнерстве, быть внимательными к этим профессиям, беречь их, наших врачей, искать новых, не отпускать, чтобы их не перекупали. Это целое сложное уравнение, но очень важное для качества жизни», — сказал Воробьев.

Сегодня для медиков в регионе действуют разные меры поддержки. Это акции «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. Также врачи могут получить подъемные выплаты при работе в селах по федеральной программе.

Ранее о модернизации первичного звена здравоохранения в Подмосковье губернатор доложил президенту Владимиру Путину. Он сообщил, что за год в регионе построили свыше 200 медицинских объектов.

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