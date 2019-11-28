Забытую воспитателем девочку в Клину перевели в государственный садик

Воспитательница частного детского сада в Клину оставила ребенка на улице. Инцидент произошел несколько дней назад, сейчас ребенок ходит в другой садик. Как рассказала мама девочки, она перевела ее в государственное учреждение.

Корреспондент «360» попробовал задать вопросы директору учреждения, но безуспешно. Директор частного детского сада безмолвно села в автомобиль и уехала.

Источник фото: телеканал «360»

В «Школе роста» — так называется развивающий центр — готовят к занятиям, изучают английский язык и, как сказано в описании, работают добрые и высококвалифицированные воспитатели. Они и забыли одну свою подопечную на улице. Девочка так и осталась сидеть на крыльце возле проезжей части.

Источник фото: телеканал «360»

В тот день сбежавшая заведующая связалась с мамой ребенка Дарьей Малаховой.

«На момент разговора было трудно оценить масштаб ситуации. В принципе, я не придала сначала особого значения, так как вроде бы все хорошо. Но на второй день появилось видео в соцсетях, и после просмотра видео, конечно, вызвало шок», — говорит мама девочки Дарья Малахова.

Источник фото: телеканал «360»

Мама забытой воспитателем девочки из Клина рассказала, как ребенок остался один на улице Подробнее

Запись с забытой девочкой быстро разлетелась по сети. Стало ясно, что рассказ директора сильно отличается от реальности.

«Сказала, что пошли дети гулять с воспитателями, одному из детей попал песок в глаза. Все дети раскапризничались, подхватили истерику, шли хаотично, плакали, и при входе в детский сад так получилось, что перед ней просто захлопнулась дверь. А дверь на магнитном домофоне, воспитатели ушли в группу», — рассказывает Дарья Малахова.

С прогулки вернулись все, кроме дочери Дарьи. И воспитатели этого даже не заметили. Девочка несколько минут ждала помощь. Заплаканного ребенка помогла завести в детский сад неравнодушная женщина из магазина напротив.

Источник фото: телеканал «360»

Стоит отметить, что до этого каждый день в «Школе роста» для малышки был в радость. Но после этой неприятной истории ребенок отказался ходить в сад. Частный центр привлек родителей девочки небольшими группами — а значит, и внимания должно было быть больше.

К счастью, все обошлось, но за те минуты на улице могло случиться что угодно. И хотя все обошлось, в Следственном комитете уже изучают инцидент.

Источник фото: телеканал «360»

«В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям персонала детского дошкольного учреждения, а также установлены обстоятельства, при которых ребенок остался один на улице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Источник фото: телеканал «360»

Дарья Малахова о моральной компенсации не думает. Лишь призывает персонал быть внимательнее. На следующий день мама расторгла договор с частным детским садом и перевела ребенка в государственный. Туда ее дочь ходит с удовольствием.