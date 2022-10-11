Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске | 360°

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Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске

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11 октября 2022, 16:20

Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске

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Сотрудники «Мострансавто» вернули маме потерявшегося ребенка в Подольске. Трехлетний мальчик уснул в дороге, а мама вышла на остановке, не заметив его отсутствие.

Женщина обратилась в «Мострансавто», чтобы найти мальчика. Сотрудники связались со всеми водителями маршрута и смогли быстро найти ребенка. Он был на конечной остановке и ждал маму. За ним присмотрели работницы компании — общались с ним и рисовали.

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Пассажиры могут обратиться по различным вопросам по номеру +7 (800-70) 0-31-13, напомнили в «Мострансавто».

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о приеме 53 сирот из Донбасса. Глава Московской области подчеркнул, что ребята обретут дом и семью — для этого сделают все возможное.

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