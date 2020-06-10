Забыть о пробках. Новая дорога разгрузит Видное и соединит с трассой М4 «Дон»

В подмосковном Видном подготовили уже 1,2 километра дороги строящегося выезда из 6-го микрорайона города. Новый участок поможет водителям попасть на трассу М4 «Дон», миновав круговое движение.

Оно организовано на пересечении улиц Березовой, Советской и проспекта Ленинского Комсомола. А когда строительство новой дороги завершат, круговое движение не будет препятствием.

В Видном 6-й микрорайон — один из самых населенных. Проект напрямую касается жизни больше 55 тысяч человек. Им, чтобы утром выехать оттуда, а вечером вернуться, приходится стоять в пробке. Поток машин будет разгружен.

Так, на сегодняшний день уже выполнили укладку первого слоя асфальта более чем на половине строящейся дороги. Здесь ведут сегодня работы по устройству основания, тротуара и освещения, сообщила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

Съезд на федеральную трассу здесь обеспечат в сторону Москвы, въезд в Видное — через существующий путепровод. Этот проект предполагает как его ремонт, так и дороги по Донбасской улице до пересечения с проспектом Ленинского Комсомола.

«Ленинский округ сейчас развивается в контексте современных крупных городов страны. То, на что другие тратят десятилетия, мы вынуждены реализовывать за два-три года — это касается и транспортной системы, и иных элементов городской среды», — сказал глава округа Алексей Спасский.

Первоначально завершить строительство планировали к концу прошлого года, но этот срок увеличили из-за четвертого участка дороги. Он протянулся через заболоченную местность, сообщил представитель застройщика Михаил Борисов.

Кроме того, мы еще прошли сложный участок по водоотведению реки Битцы. Нам пришлось перекладывать трубы два раза. К сожалению, остановка строительства из-за коронавируса нам несколько сдвинула сроки. Новый график мы подготовили и утвердили у главы Алексея Спасского Михаил Борисов.

Согласно графику, сроки завершения строительства на участке от улицы Калиновой, включая Донбасскую улицу, — июнь этого года, а примыкания к М4 «Дон» — сентябрь.

Пока что на пути горы песка, но уже в этом году здесь появится новый асфальт. Прилегающую территорию озеленят. Сделают и освещение.