Подмосковье 23 августа 2023, 13:43 Забыть о пробках и второй смене в школах: как меняется Одинцово

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Одинцово — динамично растущий округ, и сегодня там одновременно строят рекордное количество социальных объектов. Одну из самых больших школ Подмосковья откроют в «Гусарской балладе» уже к сентябрю. Ребята смогут выбрать медицинский, инженерный, филологический или математический профили обучения.

Взлет в образовании

Каждый год в Подмосковье строят десятки центров образования. Уже к осени в «Гусарской балладе» появится самая крупная в области школа на 2,2 тысячи мест.

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Почти готов новый корпус гимназии Примакова, а расширение гимназии № 14 поможет ученикам забыть о второй смене.

Большие школы строят в Немчиновке, Горках-2, Звенигороде. Современные корпуса гимназии № 4 и дополнительные образовательные центры откроют в Новоивановском.

Комфортная поликлиника появится в Новой Трехгорке. В Ромашкове, помимо поликлиники, создадут клинико-диагностический центр, а хирургический корпус областной больницы преобразится — его масштабно реконструируют.

Забыть о пробках

Вскоре от Северного обхода до Можайского шоссе можно будет добраться значительно быстрее, ведь через всю Трехгорку пройдет четырехполосная дорога с освещением и шумозащитными экранами.

С 2021 года жители Одинцова начали тратить на дорогу до МКАД десять минут вместо часа. Это стало возможным благодаря развязке на участке от Рублевского проезда до выезда с М-1. Теперь водители минуют пробки на Можайском и Минском шоссе.

Новую развязку открыли на 59-м километре трассы М-1, у парка «Патриот». Она на полчаса сократит время в пути в выходные и праздничные дни.

Отдых на новом уровне

Живописная бухта — одно из популярных мест отдыха в Подмосковье. После благоустройства там появились амфитеатр, пирс, песчаный пляж с лежаками из лиственницы, гамаками и зонтами.

В лесопарке «Липовая роща» обустроили велосипедные дорожки, лыжную трассу. Парки Малевича и «Раздолье» масштабно преобразились, а первый из них получил спецприз премии MUF Community Awards.