Подмосковье 01 декабря 2022, 11:50 Заброшенный санаторий «Зарница» в Одинцове реализовали на торгах

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Продажа бывшего детского санатория «Зарница» в Одинцове принесла Подмосковью 87 миллионов рублей. Имущественный комплекс реализовали посредством электронного аукциона.

Бывший детский санаторий «Зарница» расположен в деревне Аляухово Одинцовского городского округа. Победителем аукциона признана компания «ГрандСтрой», которая предложила за объект более 87 миллионов рублей.

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В планах инвестора — привести в порядок и вновь использовать территорию.

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«В перечень для приватизации на 2023-2025 годы вошло еще четыре бывших пионерских лагеря, расположенных в Воскресенском, Клинском, Орехово-Зуевском и Дмитровском городских округах. Будущим владельцам разрешено использовать их под санаторий или как объект социальной инфраструктуры», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Еще один заброшенный имущественный комплекс продадут на торгах в Кратове в Раменском округе. Начальная стоимость объекта составит 111,3 миллиона рублей.

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