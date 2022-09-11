Заброшенный пустырь превратили в современный сквер в Дубне | 360°

Подмосковье 11 сентября 2022, 21:51 Поделиться Telegram

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Viber Заброшенный пустырь превратили в современный сквер в Дубне

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В Дубне на месте пустыря за лето построили сквер. Основой проекта стали пожелания жителей города.

Теперь здесь современный сквер с детской площадкой, видовыми качелями, лавочками и столами для настольного тенниса. А еще три месяца назад в этом месте был заброшенный пустырь, огороженный строительным забором. Сквер тематический, здесь есть отсылки к науке, которой славится Дубна. Например, один из дубов получил имя элемента таблицы Менделеева «Дубний».

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Долгие годы жители просили благоустроить эту территорию. Поэтому день открытия нового сквера для дубненцев стал настоящим праздником.

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«Очень рады, что большинство людей поддержало именно проект построить детскую площадку, а не торговый центр. Площадка закрыта со всех сторон от дороги, защищена, очень большая площадка по просторам, дети счастливы», — поделилась жительница Дубны Ольга Сергеева.

Сквер расположен в самой застроенной части Дубны и жители давно мечтали о таком зеленом оазисе. Сквер появился благодаря инициативным дубненцам, поддержке городских и областных властей и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» президентского проекта «Жилье и городская среда». Всего за три месяца здесь были проведены масштабные работы по выравниваю территории, прокладке кабельных сетей, укладке плиточного покрытия.

«Мы очень активно работали с жителями на всех этапах, начиная от концепции, учитывали мнения. И, заканчивая проектированием и уже реализацией проекта. На всех этапах мы старались включить максимум пожеланий жителей, меняли проект в процессе и пришли к тому, что это именно то, что востребовано жителями», –рассказал глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

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