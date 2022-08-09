Заброшенный ломбард снесли на Центральной улице в Балашихе

В рамках масштабной работы по устранению аварийных зданий, а также недостроенных объектов и самостроев в городе Балашиха снесли старый ломбард.

В микрорайоне Кучино, на улице Центральная располагалось здание бывшего ломбарда. Оно было в аварийном состоянии и портившего облик города.

«Аварийное здание располагалось в центральной части города Балашиха, на участке площадью порядка 1800 квадратных метров. Последние годы объект не использовался по назначению, здание находилось в ненадлежащем состоянии. В результате, объект был включен в перечень для дальнейшей ликвидации, было принято решение о его сносе. На сегодняшний день работы уже завершены. На месте снесенного здания в настоящее время ведется строительство магазина площадью порядка 1500 квадратных метров», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он отметил также, что устранение недостроев, самостроев и аварийных зданий улучшает визуальное восприятие городов, позволяет использовать освободившиеся земельные участки в хозяйственной деятельности. На таких территориях в дальнейшем могут появиться новые рабочие места для жителей области, социально значимые объекты, в том числе парки и скверы.

За 4,5 года на территории городского округа Балашиха выявили 249 объектов незавершенного строительства, из них 128 самовольных построек. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 119 объектов, что составляет 48% от общего количества таких зданий. Работу в этом направлении планируется продолжать.