Заброшенный дом культуры снесли в подмосковном Воскресенске

Постройка находилась вблизи многоквартирных жилых домов и долгое время оставалась бесхозной. В итоге она стала аварийной и подлежала сносу. Об этом рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Объект включили в перечень для ликвидации. И в сентябре этого года силами собственника был произведен его снос Владислав Гордиенко.

Вместо заброшенки в селе Федино собственник хочет построить современный комплекс, где начнут продавать цветы, плодовые и декоративные деревья.

За три года в Воскресенске выявили 46 объектов незавершенного строительства. Из них девять — самовольные.

На сегодняшний день снесли, достроили или привели в порядок шесть зданий.

Такую работу в Подмосковье проводят регулярно. Сносят ветхие здания, объекты незавершенного и самовольного строительства.