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    30 сентября 2020, 11:24

    Заброшенный дом культуры снесли в подмосковном Воскресенске

    Анастасия Аброськина

    Недостроенный и уже ставший аварийным дом культуры снесли в одном из сел подмосковного городского округа Воскресенск. Когда-то здание принадлежало совхозу, но, позже став частным, оказалось заброшенным.
    Заброшенный дом культуры снесли в подмосковном Воскресенске | Изображение 1

    Постройка находилась вблизи многоквартирных жилых домов и долгое время оставалась бесхозной. В итоге она стала аварийной и подлежала сносу. Об этом рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

    Объект включили в перечень для ликвидации. И в сентябре этого года силами собственника был произведен его снос

    Владислав Гордиенко.

    Вместо заброшенки в селе Федино собственник хочет построить современный комплекс, где начнут продавать цветы, плодовые и декоративные деревья.

    Заброшенный дом культуры снесли в подмосковном Воскресенске | Изображение 2

    За три года в Воскресенске выявили 46 объектов незавершенного строительства. Из них девять — самовольные.

    На сегодняшний день снесли, достроили или привели в порядок шесть зданий.

    Такую работу в Подмосковье проводят регулярно. Сносят ветхие здания, объекты незавершенного и самовольного строительства.

    Новости SMI.FM