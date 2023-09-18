18 сентября 2023, 15:49
Заброшенный детский сад в Люберцах восстановили и облагородили
В поселке Малаховка в Люберцах восстановили заброшенный детский сад площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Территорию возле дошкольного учреждения облагородили, сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Объект включили в перечень объектов незавершенного строительства для его дальнейшего восстановления.
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«Арендатор произвел ремонтно-восстановительные работы. Здание детского сада восстановлено, произведен капитальный ремонт. В настоящий момент в здании ведутся работы по внутренней отделке помещений, на территории выполняется благоустройство», — уточнили в министерстве.
В Люберцах 213 аварийных объектов. Из них 106 достроили, снесли или привели в соответствие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе реализуют еще 13 проектов реновации.
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Люберцы
Детские сады
Ремонтные работы
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