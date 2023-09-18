Подмосковье 18 сентября 2023, 15:49 Заброшенный детский сад в Люберцах восстановили и облагородили Мособлархитектура

Читать 360tv в

В поселке Малаховка в Люберцах восстановили заброшенный детский сад площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Территорию возле дошкольного учреждения облагородили, сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Объект включили в перечень объектов незавершенного строительства для его дальнейшего восстановления.

Реклама

«Арендатор произвел ремонтно-восстановительные работы. Здание детского сада восстановлено, произведен капитальный ремонт. В настоящий момент в здании ведутся работы по внутренней отделке помещений, на территории выполняется благоустройство», — уточнили в министерстве.

В Люберцах 213 аварийных объектов. Из них 106 достроили, снесли или привели в соответствие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе реализуют еще 13 проектов реновации.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».