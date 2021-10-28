Заброшенные гаражи начали сносить на улице Карла Маркса в Дубне

В Дубне приступили к сносу заброшенных гаражей, на которые жаловались местные жители. После сноса здесь проведут работы по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба ГУ региональной безопасности Московской области.

В августе жительница Дубны обратилась к губернатору Подмосковья с просьбой привести территорию заброшенных гаражей на улице Карла Маркса в порядок. Андрей Воробьев поставил задачу решить проблему в максимально короткие сроки.

В течение 2,5 месяца главное управление региональной безопасности Московской области совместно с ФССП России и администрацией Дубны решало проблему с юридическим статусом данного комплекса. После того как участок перешел в собственность города, появилась возможность приступить к мероприятиям по сносу и благоустройству.

«Обратная связь от жителей помогает узнать, где и какие меры необходимо принять для обеспечения должной безопасности. Мы прислушиваемся к пожеланиям и мнению людей и стараемся оперативно решать существующие проблемы», — отметил зампредседателя правительства Московской области — руководитель ГУ региональной безопасности Роман Каратаев.

Сегодня в эфире «360» Андрей Воробьев ответил на вопросы жителей. В частности, он сообщил, что школы Подмосковья не будут переводить на удаленку после каникул.