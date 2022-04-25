Заброшенную турбазу в Дмитрове превратят в современный гостиничный комплекс

Современный гостиничный комплекс построят в Яхроме Дмитровского округа благодаря инвестициям. Министр имущественных отношений Подмосковья сообщил, что инвестор приобрел 8 нежилых зданий общей площадью 964 м² и земельный участок более 7,6 гектара за более чем 30 миллионов рублей.

Здания расположены на краю села Андреевское, которое сейчас входит в состав города Яхрома. В 30-х годах XX века здесь была турбаза, принадлежавшая Педагогической академии последипломного образования Московской области. Уже многие десятилетия территория пустовала и находилась в заброшенном состоянии.

Согласно инвестпроекту, комплекс в Яхроме будет включать в себя гостиницу, кемпинг, площадки для отдыха и занятий спортом.

«Реализованный актив дает возможность создать в Подмосковье еще один крупный проект туристско-рекреационного направления. Новый инвестпроект позволит построить в Яхроме, красивом, экологически чистом подмосковном курортном городке, современный гостиничный комплекс, создать новые рабочие места в интересах жителей и, конечно же, привлечь туристов», — отметила Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о формировании плана новой экономики региона, где на передний план выходят поддержка населения в новых условиях, обеспечение людей работой и поддержка импортозамещения.