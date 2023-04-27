Подмосковье 27 апреля 2023, 17:51 Заброшенную территорию бывшего военного городка в селе Марфино используют для новой застройки Министерство имущественных отношений МО

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Имущественный комплекс бывшего военного городка в селе Марфино в Мытищах продали на аукционе за 51 миллион рублей. Инвестор планирует использовать заброшенный объект под новое строительство.

«Это один из примеров того, как неиспользуемое имущество вовлекают в хозяйственно-экономический оборот в Подмосковье. Бывший военные городок остался с советских времен и многие годы не использовался», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Территория комплекса составляет 8,2 гектара и включает 18 нежилых объектов, которые находятся в аварийном состоянии. Инвестор планирует очистить территорию и создать здесь производственно-складской комплекс, жилые дома и объект связи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории Подмосковья.

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