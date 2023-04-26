26 апреля 2023, 14:07
Заброшенную ферму восстановили в Дмитрове
Компания «МосАгроФуд-Д» восстанавливает заброшенные фермы бывшего Яхромского племенного предприятия. Реконструкция первого комплекса, рассчитанного на 600 коров, находится в завершающей стадии.
«Надо еще провести вентиляцию, заменить часть коммуникаций, но ферма уже работает. В сутки мы уже получаем 5,5 тонны молока», — рассказал заместитель гендиректора фирмы «МосАгроФуд-Д» Ильнур Бахитов.
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На восстановленной ферме содержатся коровы айрширской породы, которые дают жирное и очень вкусное молоко. Сырье охотно берут переработчики.
«Эти коровы очень непритязательны к условиям содержания, у них легкий отел, они долго живут. Мы построили рядом с коровником телятник, и он у нас никогда не пустует», — рассказал главный зоотехник фирмы «МосАгроФуд-Д» Муртаз-Али Магомедов.
В следующем году компания «МосАгроФуд-Д» планирует закончить ремонт родильного корпуса, построить дополнительное дойное отделение и реконструировать еще одну молочную ферму.
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Сельское хозяйство
Дмитров
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