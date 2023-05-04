Подмосковье 04 мая 2023, 13:56 Заброшенную базу отдыха снесли в Дмитровском округе Мособлархитектура

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Ликвидация недостроев и самостроев продолжается в Дмитрове. Там привели в порядок 37% от выявленных объектов, это 390 зданий. Среди них — комплекс бывшей базы отдыха вблизи деревни Удино.

Комплекс аварийных зданий занимал площадь 85 тысяч квадратных метров. Там в 1960-х годах был пионерский лагерь «Горизонт», который позже стал базой отдыха.

По словам главы Мособлархитектуры Владислава Гордиенко, последние годы здания не использовались и разрушались, там не было ограждения и был свободный доступ третьих лиц.

«В рамках мероприятий по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий восемь заброшенных построек были включены в перечень объектов для ликвидации. В результате проведенной работы было принято решение о сносе объектов. На сегодняшний день работы уже завершены, участок свободен от построек», — сказал он.

Всего на территории Дмитровского городского округа выявлено 390 объектов незавершенного строительства, из них 241 самовольная постройка. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 143 объекта, что составляет порядка 37% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

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