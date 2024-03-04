Подмосковье 04 марта 2024, 15:28 Заброшенное здание снесли в деревне Павловское в Домодедове Мособлархитектура

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Аварийную нежилую постройку снесли в городском округе Домодедово, в деревне Павловское. Здание находилось вблизи железнодорожной станции Ленинская Павелецкого направления.

«Одноэтажное аварийное здание вспомогательного назначения находилось вблизи железнодорожной станции. Долгое время постройка не эксплуатировалась. Основные элементы конструкции разрушились, а территория вокруг оказалась замусоренной. Постройку признали аварийной и подлежащей сносу. Работы по ликвидации уже завершены, участок освобожден», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Мособлархитектура

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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