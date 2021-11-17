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    17 ноября 2021, 12:09

    Заброшенное после пожара здание отремонтировали в центре Звенигорода

    Нежилое аварийное здание отреставрировали в Звенигороде в рамках кампании по ликвидации недостроев

    Ольга Назаркина

    Нежилое аварийное здание отреставрировали в Звенигороде в рамках масштабной кампании по по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов в Московской области. Объект был построен почти 20 лет назад под размещение торгового центра и ресторана.

    Заброшенное после пожара здание отремонтировали в центре Звенигорода

    После пожара здание площадью почти 300 квадратных метров пришло в аварийное состояние и стояло заброшенным. Причем расположено оно в центре города.

    По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, на сегодняшний день работы по капремонту завершены, в том числе по приведению фасадов в надлежащий вид.

    Всего за четыре года в Одинцовском городском округе было выявлено 568 разных недостроенных объектов, из них 221 был возведен самовольно. Из них 444 здания были ликвидированы. Работа в этом направлении продолжается.