Заброшенное после пожара здание отремонтировали в центре Звенигорода

Нежилое аварийное здание отреставрировали в Звенигороде в рамках масштабной кампании по по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов в Московской области. Объект был построен почти 20 лет назад под размещение торгового центра и ресторана.

После пожара здание площадью почти 300 квадратных метров пришло в аварийное состояние и стояло заброшенным. Причем расположено оно в центре города.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, на сегодняшний день работы по капремонту завершены, в том числе по приведению фасадов в надлежащий вид.

Всего за четыре года в Одинцовском городском округе было выявлено 568 разных недостроенных объектов, из них 221 был возведен самовольно. Из них 444 здания были ликвидированы. Работа в этом направлении продолжается.