Забраться на стул-гигант или сохранить жизнь? Жителей Дубны призвали не покорять местную достопримечательность
Ролик про Дубну из цикла «Типичная Россия» актриса Марина Могилевская начала именно с этого гиганта. Поднимали ее туда с помощью специального оборудования. Пожалуй, она единственная, не считая установщиков, взобралась на него с учетом техники безопасности.
Стул-гигант — самая необычная достопримечательность города. Покорить его мечтают давно. Например, Сергей забирался на стул три раза, два из них — еще подростком.
«В юности я был весьма бесстрашным молодым человеком, без шлема катался по оживленному шоссе — залезал вместе с друзьями на различные архитектурные сооружения в городе, естественно. Без какой-нибудь страховки. Стул мы тоже не обошли стороной», — делится житель Дубны Сергей Тележников.
В последний раз ради фотографии он добрался только до перекладины. Признается, что сейчас уже ни за что бы не полез наверх, так как понимает, что вся эта история может закончиться весьма печально.
Сейчас уже понимаю, что риск был велик. Одно неверное движение — и ты на всю жизнь инвалидСергей Тележниковжитель Дубны
Стул-гигант подарили городу 16 лет назад. В 2018-м его демонтировали и установили уже вторую версию. Ее изготовили из других, более прочных материалов. Тем не менее, он не рассчитан на то, что на нем будут тренироваться в скалолазании.
«Любые попытки покорить этот стул, забраться на него, приведут к порче этого лакокрасочного покрытия, к порче гидроизоляции, что приведет к выходу из строя этого объекта. Предлагаю не заниматься этими делами, любить наш город, любить и сохранять те объекты, которые приносят нам радость», — сказал заместитель директора по производству мебельной фабрики Сергей Носачков.
Стул-гигант был занесен в Книгу рекордов России, как самый большой в стране. И в новых рекордах он не нуждается.