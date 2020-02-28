Забраться на стул-гигант или сохранить жизнь? Жителей Дубны призвали не покорять местную достопримечательность

Стул-гигант в Дубне атакуют. В одном из городских сообществ в социальных сетях выложили пост с призывом присылать фотографии подписчиков на гигантском стуле. Предприятие-изготовитель отреагировало на него ответным постом: предупредили о том, что подобные действия могут быть травмоопасными. Тем не менее, посидеть на необычном стуле мечтают многие.

Источник фото: телеканал «360»

Ролик про Дубну из цикла «Типичная Россия» актриса Марина Могилевская начала именно с этого гиганта. Поднимали ее туда с помощью специального оборудования. Пожалуй, она единственная, не считая установщиков, взобралась на него с учетом техники безопасности.

Источник фото: телеканал «360»

Стул-гигант — самая необычная достопримечательность города. Покорить его мечтают давно. Например, Сергей забирался на стул три раза, два из них — еще подростком.

«В юности я был весьма бесстрашным молодым человеком, без шлема катался по оживленному шоссе — залезал вместе с друзьями на различные архитектурные сооружения в городе, естественно. Без какой-нибудь страховки. Стул мы тоже не обошли стороной», — делится житель Дубны Сергей Тележников.

Источник фото: телеканал «360»

В последний раз ради фотографии он добрался только до перекладины. Признается, что сейчас уже ни за что бы не полез наверх, так как понимает, что вся эта история может закончиться весьма печально.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас уже понимаю, что риск был велик. Одно неверное движение — и ты на всю жизнь инвалид Сергей Тележников житель Дубны

Стул-гигант подарили городу 16 лет назад. В 2018-м его демонтировали и установили уже вторую версию. Ее изготовили из других, более прочных материалов. Тем не менее, он не рассчитан на то, что на нем будут тренироваться в скалолазании.

Источник фото: телеканал «360»

«Любые попытки покорить этот стул, забраться на него, приведут к порче этого лакокрасочного покрытия, к порче гидроизоляции, что приведет к выходу из строя этого объекта. Предлагаю не заниматься этими делами, любить наш город, любить и сохранять те объекты, которые приносят нам радость», — сказал заместитель директора по производству мебельной фабрики Сергей Носачков.

Источник фото: телеканал «360»

Стул-гигант был занесен в Книгу рекордов России, как самый большой в стране. И в новых рекордах он не нуждается.