Подмосковье 23 августа 2023, 12:22 Забота об экологии и детях: как изменился Дмитров за последние 10 лет

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Дмитров – один из старейших городов Подмосковья. Городской округ активно развивается и входит в пятерку лидеров региона по ремонту дорог. Только в прошлом году обновили почти 60 километров асфальтового покрытия.

Пристальное внимание в городском округе уделяют детям. Несколько лет назад в Дмитрове возвели пристройку к школе №3, и теперь образовательное учреждение посещают более тысячи ребят. В прошлом году в детской школе искусств завершился капитальный ремонт – обновили кровлю и фасад, заменили инженерные коммуникации, перестроили внутренние помещения. В ближайшее время новые современные школы появятся в 5-м микрорайоне и в селе Озерецком.

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Вскоре в округе приступят к строительству новых очистных сооружений, что решит проблему с качеством воды. А пока продолжается рекультивация бывшего мусорного полигона «Непейно». Работа завершится в 2024 году.

В 2025 году одно из самых оживленных мест в округе – Советская площадь – преобразится. Там обустроят прогулочный променад, площадки для отдыха, обновленные фонтаны и амфитеатр. Рогачевский мост, который вызывает неудобства у жителей, ждет масштабная реконструкция.

В Дмитрове проложили 22 километра веломаршрута, озеленили территорию вдоль дорожек. На Профессиональной улице появился спортивный комплекс, а в этом году спроектируют еще один физкультурно-оздоровительный центр.

При Дмитровской областной больнице открыли детское стоматологическое отделение, отремонтировали консультативно-диагностический центр – теперь он рассчитан на 150 посещений в смену.