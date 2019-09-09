Забота о старших. Московские врачи проконсультировали пенсионеров Рузского округа

Врачи Центральной клинической больницы № 1 имени Пирогова провели прием пожилых жителей Рузского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Лучшие врачи российского геронтологического научно-клинического центра имени Николая Ивановича Пирогова были приглашены в Рузу, чтобы провести консультативный прием пенсионеров городского округа.

Прием проводился в зале Молодежного центра в Рузе. Перед тем, как получить квалифицированный совет от столичных докторов, пациенты, проинформированные о мероприятии заранее, получили направления от профильных специалистов в поликлиниках и амбулаториях по месту жительства.

Глава Рузского городского округа Татьяна Витушева отметила, что жители получили возможность проверить свое здоровье по самым различным медицинским профилям — кардиологии, неврологии, гинекологии, а также задать вопросы специалистам в области урологии и хирургии.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Впечатлениями от столичных врачей пришедшие на прием ружане поделились с корреспондентом «Рузского вестника». Лидия Яшина осталась довольна приемом.

«Очень приятно было общаться с грамотным внимательным специалистом. Все имеющиеся у меня проблемы были решены во время консультации. Получила направление в клинику Пирогова. Дальше будем лечиться. Очень хочется, чтобы как можно больше ружан смогли получить такую помощь. Спасибо и здоровья всем, кто организовал эти консультации», — поблагодарила Лидия Алексеевна.

Жительнице Дорохова Валентине Желяевой на приеме у московских врачей удалось решить свою проблему: «Отличный задел! Свою проблему с ногами на ногах и решала в бесконечных походах в поликлинику. Случайно узнала, что помощь окажут здесь — и очень квалифицированные врачи. Так и вышло, за что благодарю. Хочется, чтобы это был не единичный случай».

Валентину Барчукову обрадовало то, что на приеме у доктора ее внимательно и доброжелательно выслушали. «Получила направление в столичную клинику. Со мной такое впервые, очень довольна всем происходящим», — поделилась Валентина Семеновна.

Доктор медицинских наук Надежда Рунихина сделала акцент на первостепенной роли руководства муниципалитета в организации данного мероприятия.

«В Рузском городском округе мы получили абсолютную поддержку. И не только в виде доброжелательного отношения, но и мощную поддержку в организации. И это неудивительно — делаем общее дело, участвуем в реализации национального демографического проекта по поддержке старшего поколения. На нас всех лежит общая ответственность перед населением», — подчеркнула Надежда Рунихина.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

В свою очередь, глава Рузского округа Татьяна Витушева признала, что что высококвалифицированную медицинскую помощь на территории муниципалитета удается получить не всегда, особенно это касается узкоспециализированных услуг.

«Чтобы исправить ситуацию, мы пригласили врачей одной из лучших клиник страны — Российского геронтологического научно-клинического центра имени Пирогова, основным направлением работы которого является поддержание здоровья пациентов преклонного возраста», — сказала глава муниципального образования.

По словам Татьяны Витушевой, в 2018 году консультации получили 143 человека, 44 из них направлены на обследование и госпитализацию в клинический центр.