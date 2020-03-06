Забота о сердце. Подмосковные врачи пролечили почти 10 тысяч пациентов с инфарктом в 2019 году
Сегодня в регионе работают 12 сосудистых центров, созданных для оказания высококвалифицированной помощи пациентам с инфарктами, инсультами и другими заболеваниями сердца и сосудов.
«Специалисты применяют современные технологии: тромболизис, тромбоэкстракции, стентирование артерий, что позволяет оперативно восстановить кровоток в пораженном участке», — сказала главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Подмосковья Мария Глезер.
По ее словам, на эффективность лечения влияет время, в течение которого пациент обратился за медицинской помощью. Важно, чтобы при обнаружении первых симптомов больной как можно скорее вызвал скорую помощь, а не занимался самолечением.
Важно помнить о том, что необратимые последствия при инфаркте наступают уже через два часа.