Забота о сердце. Подмосковные врачи пролечили почти 10 тысяч пациентов с инфарктом в 2019 году

В сосудистых центрах Подмосковья пролечили в прошлом году свыше 9,8 тысячи пациентов с инфарктом. Это на 11% больше, чем в 2018-м.

Сегодня в регионе работают 12 сосудистых центров, созданных для оказания высококвалифицированной помощи пациентам с инфарктами, инсультами и другими заболеваниями сердца и сосудов.

«Специалисты применяют современные технологии: тромболизис, тромбоэкстракции, стентирование артерий, что позволяет оперативно восстановить кровоток в пораженном участке», — сказала главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Подмосковья Мария Глезер.

По ее словам, на эффективность лечения влияет время, в течение которого пациент обратился за медицинской помощью. Важно, чтобы при обнаружении первых симптомов больной как можно скорее вызвал скорую помощь, а не занимался самолечением.

Важно помнить о том, что необратимые последствия при инфаркте наступают уже через два часа.