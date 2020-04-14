Забота о прихожанах. В Подмосковье пройдут онлайн-трансляции богослужений

Это поможет обезопасить жителей в условиях распространения коронавируса. В конце марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих молиться дома и не посещать церкви.

На Вербное воскресенье, в Страстную седмицу и Пасху онлайн-трансляции богослужений организуют на таких платформах:

• на сайте Московского патриархата;

• в личном аккаунте святейшего патриарха;

• на странице проекта «Поговори со священником».

Еще их можно будет увидеть в YouTube-аккаунтах телеканалов «Союз» и «Спас».

Также в праздник Светлого Христова Воскресения богослужения покажут Первый канал и «Россия 1».

Богослужения на предпасхальной неделе пройдут только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, чье присутствие необходимо.

Приобщение к великим библейским событиям верующие могут совершать через чтение Священного Писания, трансляции или домашнее чтение богослужебных последований.

Расписание онлайн-служб уже доступно на сайте патриархии patriarchia.ru.