    14 апреля 2020, 13:37

    Забота о прихожанах. В Подмосковье пройдут онлайн-трансляции богослужений

    Анастасия Аброськина

    Все богослужения в храмах и монастырях Подмосковья пройдут с 13 по 19 апреля без прихожан. Из-за пандемии трансляции покажут в интернете и на телеканалах.
    Забота о прихожанах. В Подмосковье пройдут онлайн-трансляции богослужений

    Это поможет обезопасить жителей в условиях распространения коронавируса. В конце марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих молиться дома и не посещать церкви.

    На Вербное воскресенье, в Страстную седмицу и Пасху онлайн-трансляции богослужений организуют на таких платформах:

    на сайте Московского патриархата;

    в личном аккаунте святейшего патриарха;

    на странице проекта «Поговори со священником».

    Еще их можно будет увидеть в YouTube-аккаунтах телеканалов «Союз» и «Спас».

    Также в праздник Светлого Христова Воскресения богослужения покажут Первый канал и «Россия 1».

    Богослужения на предпасхальной неделе пройдут только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, чье присутствие необходимо.

    Приобщение к великим библейским событиям верующие могут совершать через чтение Священного Писания, трансляции или домашнее чтение богослужебных последований.

    Расписание онлайн-служб уже доступно на сайте патриархии patriarchia.ru.