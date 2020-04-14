Забота о прихожанах. В Подмосковье пройдут онлайн-трансляции богослужений
Это поможет обезопасить жителей в условиях распространения коронавируса. В конце марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех верующих молиться дома и не посещать церкви.
На Вербное воскресенье, в Страстную седмицу и Пасху онлайн-трансляции богослужений организуют на таких платформах:
• на сайте Московского патриархата;
• в личном аккаунте святейшего патриарха;
• на странице проекта «Поговори со священником».
Еще их можно будет увидеть в YouTube-аккаунтах телеканалов «Союз» и «Спас».
Также в праздник Светлого Христова Воскресения богослужения покажут Первый канал и «Россия 1».
Богослужения на предпасхальной неделе пройдут только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, чье присутствие необходимо.
Приобщение к великим библейским событиям верующие могут совершать через чтение Священного Писания, трансляции или домашнее чтение богослужебных последований.
Расписание онлайн-служб уже доступно на сайте патриархии patriarchia.ru.