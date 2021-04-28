Резервные койки развернут в больницах Подмосковья для заболевших ковидом в праздники

Количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией в Московской области остается на уровне от 450 до 480 человек в сутки. На случай всплеска заболеваемости в праздники в больницах региона подготовят резервные койки. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что система здравоохранения должна быть готова к любым изменениям.

«Мы видим, что госпитализация у нас не падает. Мы держимся на уровне 450−480 человек в сутки», — заявил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев подчеркнул, что если в период майских праздников произойдет резкий рост случаев заражения, то для новых пациентов уже начали готовить резервные койки.

«Система должна быть готова, мы за это несем ответственность», — добавил он.

Губернатор Московской области подчеркнул, что ограничений на период майских каникул вводить не будут. При этом все пункты вакцинации от коронавируса продолжат работать без выходных.

Количество привитых от коронавируса в Московской области превысило 800 тысяч человек. Для удобства жителей записаться на процедуру можно в поликлиниках, МФЦ, на портале госуслуг и по номеру 122, где на помощь придет голосовой робот.

Прививочные пункты открыты не только в поликлиниках, но также в торговых центрах, клубах «Активное долголетие» и в мобильных комплексах. Адреса всех пунктов можно найти на интерактивной карте Подмосковья. Для вакцинации нужно взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.