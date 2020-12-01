Заболеваемость ВИЧ в Подмосковье упала на 17% за три года

Подмосковье присоединилось к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря. Его главная цель — рассказать обществу о профилактике и заболевании ВИЧ, донести важность проблемы и убедить в недопустимости дискриминации людей с таким диагнозом.

Сейчас в Московской области проживают почти 42 тысячи людей с ВИЧ-инфекцией. Главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Московской области, кандидат медицинских наук Александр Пронин рассказал, что ВИЧ-статус есть у каждого. Только у одних людей он отрицательный, а у других — положительный.

«И знать эту информацию о своем здоровье так же естественно, как чистить зубы по утрам. Мы призываем жителей Московской области помнить о ВИЧ-инфекции, не забывать о простых правилах профилактики, соблюдать правила безопасного в отношении ВИЧ-инфекции поведения и регулярно, не реже 1 раза в год, сдавать анализ на ВИЧ. От этого зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших близких», — отметил он.

Пронин подчеркнул, что с 2017 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Подмосковье сократилась на 17%. Несмотря на это, в регионе ежегодно ставят такой диагноз порядка 3,5 тысячи человек.

Каждый житель Московской области может бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. Эта простая и безболезненная процедура займет всего 10 минут. Пройти тестирование можно в Московском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также в поликлинике по месту жительства.