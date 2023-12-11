Подмосковье 11 декабря 2023, 17:05 Заболеваемость туберкулезом снизилась на 8,4% в Подмосковье за 11 месяцев Пресс-служба Минздрава МО

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Тенденция по снижению заболеваемости туберкулезом наметилась в Подмосковье. Об этом рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

«В Подмосковье выстроена комплексная работа по профилактике туберкулеза, его раннему выявлению и снижению смертности. Это активная просветительская работа, повышение доступности диагностики и эффективная терапия», — отметил Сергей Смердин.

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За 11 месяцев заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помощь больным оказывают в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, который включает в себя 12 филиалов, 28 отделений и кабинетов. Для оказания стационарной помощи в Подмосковье работают шесть отделений круглосуточного пребывания на 905 коек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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