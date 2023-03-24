24 марта 2023, 10:30
Заболеваемость туберкулезом снизилась на 50% в Подмосковье за 7 лет
За последние семь лет в Подмосковье удалось наполовину снизить заболеваемость туберкулезом. Такие данные озвучил Минздрав региона 24 марта, во Всемирный день борьбы с этим инфекционным заболеванием.
Главным учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с туберкулезом в Подмосковье, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. За последние пять лет врачам удалось сократить смертность от заболевания на 50%.
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«Мы проводим масштабную и планомерную работу по раннему выявлению туберкулеза, его профилактике и лечению. Благодаря этому, заболеваемость туберкулезом в Подмосковье за последние семь лет снизилась на 51%», — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
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Учреждение состоит из 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов. Есть шесть стационаров на 900 мест.
В прошлом году диспансер получил сертификат Национального института качества Росздравнадзора.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году поликлиники области получат 39 новых машин скорой помощи.
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