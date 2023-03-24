Подмосковье 24 марта 2023, 10:30 Заболеваемость туберкулезом снизилась на 50% в Подмосковье за 7 лет

Читать 360tv в

За последние семь лет в Подмосковье удалось наполовину снизить заболеваемость туберкулезом. Такие данные озвучил Минздрав региона 24 марта, во Всемирный день борьбы с этим инфекционным заболеванием.

Главным учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с туберкулезом в Подмосковье, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. За последние пять лет врачам удалось сократить смертность от заболевания на 50%.

Реклама

«Мы проводим масштабную и планомерную работу по раннему выявлению туберкулеза, его профилактике и лечению. Благодаря этому, заболеваемость туберкулезом в Подмосковье за последние семь лет снизилась на 51%», — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Реклама

Учреждение состоит из 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов. Есть шесть стационаров на 900 мест.

В прошлом году диспансер получил сертификат Национального института качества Росздравнадзора.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году поликлиники области получат 39 новых машин скорой помощи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».