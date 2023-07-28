Подмосковье 28 июля 2023, 14:46 Заболеваемость гепатитом С снизилась в 3 раза за 10 лет в Подмосковье Unsplash

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Во Всемирный день борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, в Подмосковье подвели итоги по работе с этим опасным вирусом. Благодаря масштабной профилактике в регионе удалось в три раза снизить заболеваемость гепатитом С.

«Если 10 лет назад заболеваемость гепатитом С в Подмосковье была 22 случая на 100 тысяч человек, то сегодня это 7,8 на 100 тысяч. То есть, в три раза меньше. Этого удалось добиться благодаря широкому охвату скринингом и доступности терапии», — рассказывает главный гепатолог Московской области Павел Богомолов.

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Раньше помощь пациентам с гепатитом С оказывали только в МОНИКИ имени Владимирского, а сейчас врачи лечат в 17 больницах. Активно применяются телемедицинские консультации — Подмосковье стало первым регионом России, где внедрили подобную практику.

«Более 60% пациентов с гепатитом С наблюдаются с применением телемедицинских технологий. Благодаря этому значительно выросла доступность медицинской помощи, а главное — эффективность лечения», — добавил Богомолов.

При соблюдении терапии выздоровление наступает за 8-12 недель в 99% случаев. На сегодняшний день Московская область является лидером страны в лечении вирусных гепатитов.

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