Заболеваемость алкоголизмом снизилась на 11% в Подмосковье | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 17:36 Поделиться Telegram

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Viber Заболеваемость алкоголизмом снизилась на 11% в Подмосковье

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Тенденция по снижению заболеваемости алкоголизмом сохраняется в Подмосковье. По данным главного внештатного психиатра-нарколога Министерства здравоохранения Московской области Виталия Холдина, в 2021 году зависимых от алкоголя жителей региона стало почти на 11% меньше, чем двумя годами ранее.

«Общая заболеваемость алкоголизмом в 2021 году по сравнению с 2019 годов снизилась на 10,8%, а первичная заболеваемость снизилась на 4,5%. Снижение заболеваемости отмечается и среди несовершеннолетних. Данные показатели отражают результаты профилактической и лечебной работы. В Подмосковье проводятся тематические семинары, лекции, беседы, распространение буклетов, публикация статей в печатных изданиях и другие мероприятия», — сказал специалист.

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Ежегодно 11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом, который остается одной из наиболее актуальных проблем общества. Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями такой зависимости. Систематическое употребление алкоголя вне зависимости от количества и разновидности спиртного напитка может привести к развитию алкоголизма, что в итоге становится поводом для обращения к медикам.

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На территории Московской области развернута сеть оказания как амбулаторной, так и стационарной наркологической помощи. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере также организовано лечение зависимых от алкоголя. Для получения квалифицированной медицинской помощи достаточно обратиться к врачу — психиатру-наркологу в наркодиспансере по месту жительства.

Недавно Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, о чем рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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