Подмосковье 10 июля 2023, 12:42 Заблудившуюся в лесу женщину спасли в Лотошине ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Спасатели из Подмосковья вывели из леса заблудившуюся жительницу в Лотошине. Женщина потерялась во время сбора грибов.

Как рассказал начальник территориального управления «Мособлпожспас» № 3 Сергей Военнов, в экстренную службу позвонил мужчина, который сообщил, что его супруга заблудилась в лесу возле деревни Кушелово. Самостоятельные поиски ни к чему не привели.

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«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочесывать лес, работая на отклик. К счастью, у заблудившейся 55-летней женщины с собой был заряженный телефон и специалисты смогли поддерживать с ней связь. Поисковые работы продлились около часа. Ориентируясь на звуковые сигналы, любительница грибов вышла навстречу к работникам подразделения», — сказал Военнов.

Он добавил, что медицинская помощь женщине не понадобилась.

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