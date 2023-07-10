10 июля 2023, 12:42
Заблудившуюся в лесу женщину спасли в Лотошине
Спасатели из Подмосковья вывели из леса заблудившуюся жительницу в Лотошине. Женщина потерялась во время сбора грибов.
Как рассказал начальник территориального управления «Мособлпожспас» № 3 Сергей Военнов, в экстренную службу позвонил мужчина, который сообщил, что его супруга заблудилась в лесу возле деревни Кушелово. Самостоятельные поиски ни к чему не привели.
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«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочесывать лес, работая на отклик. К счастью, у заблудившейся 55-летней женщины с собой был заряженный телефон и специалисты смогли поддерживать с ней связь. Поисковые работы продлились около часа. Ориентируясь на звуковые сигналы, любительница грибов вышла навстречу к работникам подразделения», — сказал Военнов.
Он добавил, что медицинская помощь женщине не понадобилась.
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Спасатели
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