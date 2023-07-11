Подмосковье 11 июля 2023, 16:29 Заблудившуюся в лесу 83-летнюю женщину спасли в Егорьевске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» нашли и вывели из леса 83-летнюю женщину. Пенсионерка сама обратилась за помощью, когда поняла, что не может найти дорогу домой. Инцидент произошел недалеко от деревни Песье под Егорьевском.

Заместитель начальника части Мария Туманова рассказала, что в Систему-112 позвонила женщина, которая собирала в лесу грибы и не смогла найти обратную дорогу домой.

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«Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочесывать лес, подавая звуковые сигналы и работая на отклик. У пенсионерки оказался с собой сотовый телефон. Это позволило спасателям поддерживать связь с престарелой женщиной и координировать совместные действия», — заключила Туманова.

Пенсионерку отыскали и вывели из леса за час. В медицинской помощи она не нуждалась.

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