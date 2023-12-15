Подмосковье 15 декабря 2023, 12:58 Спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину в Павловском Посаде ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Подмосковные спасатели вывели из леса заблудившегося мужчину. Он потерялся вблизи деревни Кузнецы в Павловском Посаде.

обратился житель деревни, который решил сократить путь через лес, но потерял ориентиры и заблудился. На его поиски незамедлительно выехали спасатели, которые объяснили, как передать данные о своем местонахождении через мобильное приложение.

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«Получив необходимые координаты, специалисты сузили район поиска и на снегоходе отправились вглубь леса. В течение часа работники подразделений нашли заблудившегося и вывезли его из лесного плена. Спасатели отогрели продрогшего мужчину, напоили горячим чаем и доставили его домой. Медицинская помощь любителю лесных прогулок не потребовалась», — рассказал Николай Воронов.

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