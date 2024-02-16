Подмосковье 16 февраля 2024, 16:00 Заблудившегося в лесу мужчину спасли в Орехово-Зуеве пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

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Работники ПСЧ-250 «Мособлпожспас» нашли мужчину, заблудившегося в Парковском лесу Орехово-Зуевского городского округа. Он пошел покормить бездомную собаку, но не смог найти дорогу назад из-за снегопада.

Заблудившийся сам позвонил в Систему-112 и рассказал о ситуации. Из-за снегопада он потерял след и не смог самостоятельно выйти из леса.

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«Спасатели незамедлительно выехали на поиски. Мужчина сохранял спокойствие и, что очень важно, четко выполнял все рекомендации специалистов», — рассказал замначальника ПСЧ-250 Владимир Шеварихин.

Специалисты начали прочесывать лес и вскоре нашли мужчину. Его вывели из леса и передали бригаде скорой помощи, которая отвезла в Орехово-Зуевскую городскую больницу.

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