Подмосковье 05 апреля 2024, 13:15 Заблудившегося бобра вернули в водоем в Серебряных Прудах ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники части № 207 «Мособлпожспаса» помогли попасть в естественную среду обитания бобру, который заблудился в поселке Успенском городского округа Серебряные Пруды. Дезориентированного грызуна нашли в подъезде жилого дома.

В Систему-112 позвонили жители, которые заметили бобра в подъезде многоквартирного дома. На место выехали спасатели.

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«Незваного гостя выпустили из подъезда, а затем с помощью веревки с петлей на конце поймали его. Специалисты аккуратно перенесли бобра в машину и доставили его в ветеринарную клинику», — рассказал заместитель начальника территориального управления № 12 Эдуард Морозов.

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К счастью, заблудившийся в поселке зверек оказался здоров. Спасатели отвезли его к водоему, расположенному неподалеку от места обнаружения. Животное с радостью вернулось в привычную среду обитания.

Ранее работники 336-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» в Волоколамске расчистили русло реки Большая Сестра, которая разлилась из-за активного таяния снега. Протоку воды мешали поваленные деревья, ветки и прочий крупный мусор.

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