Укулеле и костыли. Что еще чаще всего забывают в автобусах жители Подмосковья

С начала года жители Подмосковья оставили около 4,5 тысяч вещей в автобусах. Среди самых популярных забытых предметов транспортные карты, смартфоны, документы, сообщила пресс-служба Мострансавто.

В летнее время жители региона чаще всего забывают личные вещи на тех маршрутах, которые проходят рядом с популярными пляжами. Также пассажиры теряют солнечные очки, кепки. Осенью и весной — зонты, а зимой — шапки, перчатки, шарфы. Отдельно стоит отметить период с сентября по июнь: в это время школьники довольно часто забывают сменную обувь.

Находят сотрудники Мострансавто и необычные вещи. Например, укулеле, костыи, трости, чан с сыром, пакет с побелкой. В этом году забыли даже ледоруб и кокошник — их, кстати, успешно передали хозяевам. Среди находок и газовый баллончик, труба, чемодан с вещами.

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Все найденные предметы передают на хранение в диспетчерские службы филиалов Мострансавто. Чтобы получить забытую вещь, нужно показать паспорт и расписаться в специальном журнале. Дети могут вернуть предмет, придя в диспетчерскую с родителями.

Если же вы нашли чью-то забытую вещь в транспорте, нужно рассказать об этом водителю или кондуктору.