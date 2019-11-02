Полоса препятствий для самых энергичных. Забег «Живу спортом» прошел в Одинцове

Жители Подмосковья собрались в Одинцове, чтобы поучаствовать в гонке с препятствиями. Забег называется «Живу спортом». В нем приняли участие больше 200 команд.

В Одинцовский городской округ на гонку с препятствиями люди съехались со всего Подмосковья. Кто-то переживает, потому что не знает, что ждет на полосе препятствий, а кто-то — наоборот -профессиональный спортсмен и готов к любому испытанию.

В забеге приняли участие больше 200 команд. Желающих было так много, что регистрацию на мероприятие закрыли раньше времени.

Источник фото: телеканал «360»

Каждая команда делится на шесть человек, там и девчонки, и парни. Полоса испытаний состоит из сложных упражнений. На всем пути судьи оценивали скорость и условия прохождения каждого этапа. Главный критерий — пройти трассу до конца. Гонка с препятствиями проходит уже четвертый год подряд.

«У нас это стало уже традиционным мероприятием в День народного единства. Мы четыре года назад начали его и с каждым годом это мероприятие пользуется все большей популярностью. В этом году мы поменяли немножко маршрут трассы, чтобы люди не привыкали к одному и тому же, чтобы было какое-то разнообразие, чтобы было поинтереснее», — рассказал организатор забега Александр Сазанович.

Источник фото: телеканал «360»

На некоторых этапах придется и в грязи поваляться, и силу применить. Ведь надо помогать товарищу по команде. Передохнуть участники могли на этапе с большой канистрой.

Источник фото: телеканал «360»

Для тех, кто пришел поддержать или просто посмотреть, в парке разместили рукоходы и скалодром — там тоже была масса желающих.

Несмотря на холодную погоду, все участники зарядились энергией. Итоги забега подведут в декабре, а лучшая команда получит призы.