Забег в Томилинском лесопарке в Лыткарине перенесли на сентябрь

Трейл в Томилинском лесопарке в Лыткарине перенесли с 28 августа на 11 сентября. Это связано с противопожарными мерами в регионе.

Мероприятие перенесли на 11 сентября. Сбор участников начнется в 08:00 и продлится до 09:30. Регистрироваться заново не нужно, рассказали организаторы.

Трейл — это без по природному рельефу в свободном темпе или в ходе соревнований. Обычно для него выбирают холмистые зоны с большими перепадами высот.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что «пороховую бочку» торфяников в Подмосковье обводнили. Для контроля за ситуацией работают авиация, камеры с обзором на 360 градусов и не только, рассказал он.