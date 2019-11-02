Забег в стиле 90-х провели в Люберцах

В Люберцах прошел необычный забег в стилистике 90-х. Движение Parkrun организует подобные по всему миру. Его участники за это время пробежали уже почти два миллиона километров. Свою лепту внесли и жители Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

В люберецком парке в субботу собралась очень разношерстная и невероятно яркая публика.

«Мы решили скреативить и не отмечать обычный Хэллоуин, а решили сделать такой тематический забег в стиле ретро, достать свои старые спортивные костюмы и не только свои, сделать прически тех времен и насладиться той культурой, поностальгировать», — рассказала Ирина Балакире, организатор пробежек.

Движение Parkrun в Подмосковье активно развивается уже полтора года. Утром каждую субботу люди собираются, чтобы пробежать вместе порядка пяти километров и пообщаться. Но к тематической пробежке участники готовились тщательно как никогда.

«Кто что дал, так и собиралась — у подруги, у мамы что-то нашлось в гардеробе, где-то по картинкам что-то собрали, и плюс хорошо, что есть интернет и родители, у которых еще что-то осталось», — отметила Валентина Шмитгаль, участник забега.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, местные эксперты высоко оценили серьезный подход молодежи. Благо времени на подготовку было дано достаточно.

«Люди подготовились. Объявление было заранее, недели за три я увидела, даже по-моему раньше», — уточнила Ирина Ермакова, участница забега.

Забег естественно прошел в дружеской атмосфере смеха и веселья, закончился традиционным чаепитием.

Если у вас есть желание найти компанию или начать бегать по утрам, то ищите сообщества парковых бегунов в своих городах. Берут всех, несмотря на возраст и спортивные достижения. Главное, чтобы всем было весело, комфортно и полезно.