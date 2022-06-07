Забег в память о ветеране обороны Москвы провели в Зарайске

Легкоатлетический забег в Зарайске собрал более 200 спортсменов из Тулы, Рязани и Подмосковья. На выбор спортсменам предложили шесть дистанций от 100 метров до трех километров.

Соревнования посвятили памяти Заслуженного мастера спорта Анатолия Ивановича Зимина. Он родился и вырос в Зарайске. В годы Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Москвы, освобождал Истру и Волоколамск. В мирное время продолжил тренировки и стал Чемпионом СССР в беге на 800 метров. Зимин возглавлял сборную по легкой атлетике на первых для Советского Союза Олимпийских играх.

Провести праздник спорта предложил внук прославленного спортсмена Николай Зимин. Администрация округа инициативу поддержала.

В числе почетных гостей праздника были олимпийские чемпионы. Они открыли соревнования и награждали победителей. Было разыграно 12 комплектов наград. Любители и ветераны, которые вышли на старт 800 метрового забега получили на память медали с символикой соревнований.