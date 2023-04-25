Подмосковье 25 апреля 2023, 09:12 Забег в память о подвиге ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Одинцове

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Забег на дистанцию 1986 метров в память о подвиге ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Одинцове. Спортсмены стартовали от здания администрации округа.

Спортивные состязания в память о тех, кто боролся с последствиями катастрофы в Чернобыле, уже стали традицией.

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«Мы третий раз проводим забег, посвященный памяти подвига ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. У нас на территории Одинцовского округа на текущий момент проживает свыше 300 участников (ликвидации аварии — прим. ред.)», — рассказал методист Одинцовского молодежного центра Андрей Ткачук.

Принять участие в забеге могли все желающие, на старте были как совсем юные любители спорта, так и старшее поколение.

«Конечно, молодежь сильно интересуется этой темой, потому что все мы помним подвиги наших ветеранов, которые жертвовали собой ради спасения жизни других людей», — отметила участница забега Ксения Воробьева.

Победители забега получили заслуженные награды.

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