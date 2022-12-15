Подмосковье 15 декабря 2022, 16:33 Забег в маскарадных костюмах Space Carnival прошел в Королеве

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Беговой сезон этого года завершился в Королеве карнавальным марафоном Space Carnival. Около 600 участников из Москвы и Московской области приехали на веселый забег в маскарадных костюмах.

Марафон стартовал от Центрального дворца культуры имени Калинина. Перед забегом спортсменам предложили сделать разминку. Участники могли на выбор пробежать дистанции от 500 метров до 21,1 километра в зависимости от возраста, опыта и желания.

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Карнавальный марафон проходит в Королеве уже в пятый раз. В этом году на стартовом номере можно было указать не только имя участника, но и название своего персонажа.

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Всем участникам вручили памятные медали и наборы с угощениями. Спортсмены, занявшие призовые места, получили кубки. Ведущие марафона также наградили призами 10 участников в самых креативных костюмах.

Следующий забег пройдет 1 января. На нем участники смогут написать свое новогоднее желание на номере и пробежать 2023 метра, чтобы оно исполнилось.

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