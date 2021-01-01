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    01 января 2021, 20:34

    Забег в честь Нового года провели в парке «Наташинские пруды» в Люберцах

    Анастасия Максимовских

    Свыше 50 спортсменов приняли участие в новогоднем забеге в парке «Наташинские пруды» в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.
    Забег в честь Нового года провели в парке «Наташинские пруды» в Люберцах | Изображение 1
    Источник фото: портал администрации городского округа Люберцы

    Протяженность маршрута составила пять километров, в забеге принял участие 51 спортсмен.

    Костюмированные забеги в первый день нового года проводятся в Люберцах регулярно.

    «Благодарю всех, кто собрался сегодня в Наташинском парке. Это отличное начало года. Подобные мероприятия — настоящий заряд бодрости и отличного настроения. Люберцы — территория спорта», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

    Победителем соревнования стал Евгений Турбин. Серебро досталось Евгению Прохорову, а бронза — Дарье Лавлинской.

    Всех желающих ждут на следующем забеге, который пройдет в парке «Наташинские пруды» 9 января.