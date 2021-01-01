01 января 2021, 20:34
Забег в честь Нового года провели в парке «Наташинские пруды» в Люберцах
Свыше 50 спортсменов приняли участие в новогоднем забеге в парке «Наташинские пруды» в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.
Протяженность маршрута составила пять километров, в забеге принял участие 51 спортсмен.
Костюмированные забеги в первый день нового года проводятся в Люберцах регулярно.
«Благодарю всех, кто собрался сегодня в Наташинском парке. Это отличное начало года. Подобные мероприятия — настоящий заряд бодрости и отличного настроения. Люберцы — территория спорта», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.
Победителем соревнования стал Евгений Турбин. Серебро досталось Евгению Прохорову, а бронза — Дарье Лавлинской.
Всех желающих ждут на следующем забеге, который пройдет в парке «Наташинские пруды» 9 января.