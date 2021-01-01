Забег в честь Нового года провели в парке «Наташинские пруды» в Люберцах

Источник фото: портал администрации городского округа Люберцы

Протяженность маршрута составила пять километров, в забеге принял участие 51 спортсмен.

Костюмированные забеги в первый день нового года проводятся в Люберцах регулярно.

«Благодарю всех, кто собрался сегодня в Наташинском парке. Это отличное начало года. Подобные мероприятия — настоящий заряд бодрости и отличного настроения. Люберцы — территория спорта», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Победителем соревнования стал Евгений Турбин. Серебро досталось Евгению Прохорову, а бронза — Дарье Лавлинской.

Всех желающих ждут на следующем забеге, который пройдет в парке «Наташинские пруды» 9 января.